В Казани в этом году на капитальном ремонте сэкономили 91 млн рублей

Благодаря этому в следующем году планируется провести ремонт дополнительно в 18 домах

В этом году в Казани капитальный ремонт провели в 240 домах — на это было потрачено 1,5 млрд рублей. Об этом сообщается на официальном портале мэрии города.

- В 130 домах выполнен комплексный ремонт, в 60 - отремонтированы системы водоснабжения, в 66 – системы центрального отопления. В 107 домах установлен 137 узлов погодного регулирования. В 22 дворах в рамках программы капремонта проведены работы по благоустройству, - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на капремонте удалось сэкономить более 91 млн рублей. Так, благодаря этому в следующем году планируется провести ремонт дополнительно в 18 домах.

Как сообщили в мэрии, уже в 45 домах завершается установка 137 новых лифтов, которые соответствуют всем нормам безопасности. Также возмещен ущерб всем жителям квартир, которые пострадали этим летом из-за протечек во время ремонта крыш.

Напомним, программа капитального ремонта в Казани стартовала в 2008 году, за это время капитальный ремонт проведен в 2431 многоквартирном доме.