Космонавт опубликовал фото Казани с борта МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал в своем Twitter фото Казани.

- Казань славится на весь мир своими уникальными шедеврами архитектуры и отлично смотрится с борта МКС, — говорится в подписи к фото.

