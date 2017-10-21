Космонавт опубликовал фото Казани с борта МКС

Российский космонавт Сергей Рязанский, который сейчас находится на борту МКС, опубликовал в своем Twitter фото Казани.

- Казань славится на весь мир своими уникальными шедеврами архитектуры и отлично смотрится с борта МКС, — говорится в подписи к фото.

#Казань славится на весь мир своими уникальными шедеврами архитектуры и отлично смотрится с борта МКС //#Kazan looks great from the ISS pic.twitter.com/seLOkNSOF8 — Сергей Рязанский (@SergeyISS) 23 октября 2017 г.

Напомним, в прошлом году в космос впервые отправился космонавт из Татарстана, им оказался 42-летний космонавт Сергей Рыжиков.