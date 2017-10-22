Соцсети: в Сирии подполковник из Казани погиб при минометном обстреле

По разным данным, погибли 3 или 5 российских военных

Накануне в Казани прошли похороны подполковника ВС РФ Рафаэля Хамидуллина, который погиб 21 сентября при минометном обстреле в Сирии. Об этом в соцсети сообщил российский блогер Анатолий Несмиян (Эль Мюрид).

Как пишет блогер, точное место, где погиб подполковник, не сообщается.

- По разным данным, тогда погибли 3 или 5 российских военных. Неизвестно, речь могла идти о наемниках или официальных военнослужащих, хотя боевики указывали именно "российскую армию", - пишет он.

Он также отмечает, что фамилия Хамидуллина в числе официальных потерь нигде не называлась.

Напомним, ранее группа Conflict Intelligence Team (CIT), которое сообщает о гибели в Сирии российских военнослужащих и добровольцев, признала, что перепутала погибшего казанца с другим, который никакого отношения к Сирии не имеет. В Facebook CIT сообщается, что в материале о погибших бойцах ЧВК Вагнера были допущены две ошибки. В первом случае издание поместило информацию о смерти Азата Раисовича Нуруллина и опубликовало его фотографию. В действительности же выяснилось, что в Казани похоронили его практически полного тезку — Азата Рафисовича Нуруллина. В CIT ошибку объяснили тем, что оба Нуруллиных уезжали служить в Воздушно-десантные войска из Казани.

Сам Азат Раисович Нуруллин сообщил ранее, что в армии служил на Алтае и никакого желания ехать в Сирию не испытывал.