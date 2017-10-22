В Казани ожидается +3 градуса

В Татарстане и в Казани сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь и снег.
Днем в Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Ветер северо-западный умеренный.
В Татарстане и в Казани сегодня ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой дождь и снег.
Днем в Казани ожидается от +1 до +3 градусов. Ветер северо-западный умеренный.
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