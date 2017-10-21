В Казани люди занимали очередь на улице, чтобы сделать флюорографию

В очереди на улице стоят от 5 до 6 человек

В Казани люди вынуждены занимать очередь на улице, чтобы попасть в противотуберкулезный диспансер на улице Спартаковская. Об этом сообщил народный корреспондент портала, фото с очередью были сделаны в пятницу.

- В поликлинике №18 уже около месяца нельзя сделать флюорографию, всех направляют на Спартаковскую, 115, где находится республиканский диспансер. А здесь - очередь на улице, при том, что на улице осень, - рассказал очевидец.

В очереди на улице стоят от 5 до 6 человек.

Отметим, ранее на проблему очередей обращал и президент РТ Рустам Минниханов. Очереди, по словам главы Минздрава Аделя Вафина, возникают из-за массового капремонта поликлиник — им приходится предоставлять услуги в стесненных условиях, в свою очередь Минниханов предложил продлить время работы поликлиник.

В Минздраве РТ к моменту публикации не ответили на запрос ProKazan.ru.