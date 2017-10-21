Жительница Казани собирается стать «Мисс земного шара»

Конкурс пройдет в Албании и Италии с 23 октября по 3 ноября

26-летняя Гузель Шайхутдинова представит Татарстан на международном конкурсе Miss Globe ("Мисс земного шара"), сообщает пресс-служба КФУ.

Всего в конкурсе, который пройдет в Албании и Италии с 23 октября по 3 ноября, примут участие 60 девушек, от России также выступят еще две конкурсантки: одна – из Сибири, другая – из Новочебоксарска.

Участницам необходмо будет пройти в национальных костюмах, купальниках и вечерних платьях, а также показать свои умения на конкурсе талантов.

Ранее Гузель Шайхутдинова вошла в топ-20 международного конкурса красоты "Самое красивое лицо мира" Face of Beauty International-2017 в Индии.

Напомним, девушка является финалисткой республиканских, всероссийских и международных конкурсов красоты. Гузель имеет диплом преподавателя английского языка, обучалась в Оксфордском и Утрехтском университетах.