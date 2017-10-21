В России со следующего года начнут проводить плановые проверки коллекторов

С 2018 года судебные приставы начнут проводить плановые проверки коллекторов. Об этом сообщил директор Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России Дмитрий Аристов.

- В соответствии с действующим законодательством территориальными органами ФССП России будут разработаны планы проведения плановых проверок юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, на 2018 год, — цитирует Аристова ТАСС.

Отмечается, что в настоящий момент такие проверки проводятся только по обращениям граждан.

Напомним, в прошлом году в Госдуме приняли закон, ограничивающий деятельность коллекторов.