В Татарстане обнаружили заболевших лептоспирозом

С начала года в Татарстане выявлено два случая заболевания лептоспирозом, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по РТ.

Последний раз случаи заболевания лептоспирозом в республике фиксировались в 2014 году.

Лептоспироз — инфекционная болезнь диких, домашних животных и человека.

Инкубационный период продолжается от 4 до 14 дней. Болезнь начинается остро, среди полного здоровья без каких-либо предвестников. Появляется озноб, температура тела быстро достигает 39-40°С. Больные жалуются на сильную головную боль, бессонницу, отсутствие аппетита, жажду. Очень характерным признаком являются сильные боли в мышцах, особенно в икроножных.

Лечение больных необходимо проводить только в стационаре.