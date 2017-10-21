Сегодня в Татарстане ожидается мокрый снег

Сегодня, 22 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. По прогнозам метеорологов, местами пройдут слабые осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер северо-западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура будет колебаться от -1°С до +4°С. В Казани столбик термометра покажет 1-3 градуса выше ноля.