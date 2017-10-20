В Татарстане чиновники заказали доставку танка

Исполнительный комитет Заинска заказал доставку списанного демилитаризованного танка Т-80. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно документации, на доставку танка планируют потратить 330 тысяч рублей. Его привезут в Татарстан из Свердловской области. Сообщается, что танк весом 41 т. привезут в Заинск для украшения бульвара Победы.

Победитель тендера будет определен 31 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что Казанский пороховой завод планирует купить автомобиль за 3,2 млн рублей. Внедорожник должен развивать скорость не менее 183 км/ч, иметь люк на крыше, подогрев сидений, а также обогрев руля.