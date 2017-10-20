Власти Казани предложили сторонникам Навального провести пикет у мусорной станции

Казанский штаб Алексея Навального планировал провести пикеты 21 и 22 октября против произвола Исполкома Казани, нарушающего права граждан на свободу собраний, гарантированных Конституцией РФ. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что активисты предложили чиновникам согласовать 23 площадки, в том числе в центре Казани. Однако в Исполкоме ответили, что акции против него самого возможны лишь в одном месте - у мусоросортировочной станции на улице Васильченко.

По словам координатора штаба Эльвиры Дмитриевой, чиновники неоднократно отказывали в проведении митинга под различными предлогами.

Напомним, ранее власти Казани эту площадку согласовали для проведения митинга за отмену «абонентской» платы в детсадах Казани.