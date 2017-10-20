Минниханов встретился с министром экономики Турции и пригласил его посетить матчи ЧМ-2018

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в различных направлениях

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с министром экономики Турции Нихатом Зейбекджи, сообщает пресс-служба главы республики.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы сотрудничества в экономике, строительстве, промышленности, а после этого Минниханов пригласил министра посетить матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году, который пройдет в России.

- Наша республика придает большое значение развитию связей с Турцией. Турецкие компании на сегодняшний день инвестировали в Татарстан свыше $2 млрд. В республике успешно функционируют 10 турецких заводов, работа в данной сфере продолжается, - отметил президент.

Минниханов также добавил, что Татарстан ведет работу с одной из крупнейших промышленных зон Турции «Гебзе», которая готова выступить оператором по развитию Свияжского мультимодального комплекса и ОЭЗ.