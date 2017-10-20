Свершилось: в Казани открыли движение на перекрестке улиц Серова, Восход и Баруди

Сегодня, 21 октября, в Московском районе Казани после реконструкции открывается движение на перекрестке улиц Серова, Восход и Баруди. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Отметим, на данном участке появился одноуровневый транспортный узел с необходимыми транспортными карманами, разворотные полукольца по улице Серова, до четырех полос был расширен участок дороги по улице Баруди – от улицы Батыршина до улицы Серова, установлены дорожные знаки и введены в эксплуатацию 9 светофорных объектов.

Напомним, стоимость работ составила 49,5 млн рублей. Кстати, этот участок дороги один из наиболее проблемных в районе. Только с начала этого года на улице Серова было зафиксировано 13 ДТП и 25 — на перекрестке улиц Серова и Баруди.