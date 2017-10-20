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В Казани за «39 способ помощи джихаду» заочно арестовали экс-узника Гуантанамо

В Казани за «39 способ помощи джихаду» заочно арестовали экс-узника Гуантанамо
16+
Фото: facebook.com

Советский районный суд Казани заочно арестовал бывшего узника Гуантанамо, уроженца Набережных Челнов, в прошлом имама Айрата Вахитова. Как пишет «Коммерсант», поводом для ареста стал видеоролик под названием «39 способ помощи джихаду», размещенный в Интернете.

Сообщается, что следствие попросило 2 месяца СИЗО с момента его задержания или экстрадиции в Россию. Речь идет о его возможной причастности к деятельности запрещенного в России террористического движения «Талибан». Отмечается, что он также объявлен в международный розыск.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что в июле 2016 года в Турции задержали бывшего заключенного тюрьмы в Гуантанамо Айрата Вахитова, уроженца Татарстана, которого заподозрили в связях с организаторами теракта в аэропорту Стамбула. 28 июня на входе, выходе и парковке терминала стамбульского аэропорта имени Ататюрка смертники открыли огонь из автоматического оружия и привели в действие взрывные устройства. Жертвами атаки террористов стали 43 человека, более 200 получили ранения. Однако Вахитов был освобожден, следствие не нашло достаточных доказательств.

Руководство Турции заявило, что за нападением стоит террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ), деятельность которой запрещена на территории России.

В 2016 году Евросоюз включил его в санкционный список лиц, которые имеют связь с террористическими группировками, запрещёнными на территории РФ «Аль-Каидой» и «Исламским государством» (ИГ). По данным Госдепартамента США, Вахитов пользовался интернетом для того, чтобы заниматься вербовкой боевиков и отсылать их в Сирию. 

Элина Валеева, 21.10.2017, 09:46
Тэги: Криминал
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Комментарии

Горожанин21 октября 2017, 10:06
Земля одна, небо одно. Что хотят эти люди?
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Горожанин21 октября 2017, 10:26
Сжечь живьём педораса!
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