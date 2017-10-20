В Казани временно изменится маршрут автобуса №46

Сегодня, 21 октября, в Казани временно изменится схема движения автобусного маршрута №46 «Ж.к. «Экопарк Дубрава» – Профилакторий», сообщает пресс-служба мэрии города.
Так, с 6.00 до 19.00 автобус будет курсировать следующим образом: улица Дубравная – улица Комиссара Габишева – улица Сафиуллина – улица Ю.Фучика – далее по маршруту.
- Изменения связаны с работами по обустройству верхнего слоя дорожного покрытия по ул.Академика Завойского, - сообщили в Комитете по транспорту.
Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что с 16 октября будут закрыты автобусные маршруты №83 "КАИ – Проспект Победы" и №98 "Ул.Толстого – жилой массив Левченко", такое решение было принято Исполкомом Казани в связи с открытием автобусного маршрута №70.
Маршрут №70 "ЦУМ – ж.к. "Весна" будет проходить: ЦУМ – ул.Чернышевского – ул.Кремлевская – ул.Карла Маркса – ул.Николая Ершова – ул.Гвардейская – ул.Аделя Кутуя – пр.Альберта Камалеева – Проспект Победы – Мамадышский тракт – ул.Азата Аббасова – Жилой массив "Весна".