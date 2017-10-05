В Нижнекамске на заводе произошел хлопок‍: трое пострадавших госпитализированы

В Нижнекамске на заводе, который произошел накануне утром на территории первой промышленной зоны в, пострадали три человека, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

Предполагаемой причиной хлопка стало нарушение технологического регламента на факельной установке.

Трое пострадавших с тяжелыми травмами госпитализированы в Набережные Челны в БСМП.

В МЧС заявили, что технологический процесс нарушен не был и угрозы для персонала и населения нет.