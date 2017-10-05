В Татарстане отправили в колонию женщину, совравшую о краже украшений

В Чистополе осудили 44-летнюю женщину, которая соврала о том, что у нее украли ювелирные украшения, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- В августе 2017 года подсудимая обратилась в полицию с ложным заявлением о краже ювелирных изделий. В дальнейшем выяснилось, что заявительница оговорила свою знакомую из мести в связи с происшедшим накануне конфликтом, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено дело по статье "заведомо ложный донос о совершении преступления", свою вину женщина признала.

Суд, с учетом отягчающих обстоятельств приговорил ее к одному году лишения свободы колонии общего режима.