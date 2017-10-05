Наверх
Кража у "Миссис мира 2006" в Казани: у нее украли кольцо с бриллиантом за 3 млн рублей
13:19, сегодня13
Из Казани в Дубай отрывают прямые авиарейсы
15:43, сегодня1
В Нижнекамске на заводе произошел хлопок‍: трое пострадавших госпитализированы
15:34, сегодня4
«Ростелеком» в 2017 г. обеспечит высокоскоростным интернетом 3 134 медицинских организации
15:15, сегодня
В Городской стоматологии в ноябре акция "Имплантация + протезирование за 35 000 рублей"
«Ростелеком» поддержит первую премию для лучших иллюзионистов и фокусников страны
15:14, сегодня2
Реклама
Завтра в Казани ожидается + 3 градуса
15:12, сегодня
В Татарстане отправили в колонию женщину, совравшую о краже украшений
15:10, сегодня2
Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
Пытка «Ласточка» в ОП «Юдино»: в Казани стартовал суд над полицейскими по делу о пытках
14:57, сегодня4
Новый бассейн в Дербышках за 110 млн рублей назвали "Ракета"
14:43, сегодня9
В Татарстане 18-летний водитель утопил "Ладу" в Волге
14:21, сегодня10
В Татарстане двое мужчин избили и жестоко изнасиловали свою знакомую: их задержали
13:56, сегодня16
На Гудованцева водитель BMW снес несколько деревьев
13:54, сегодня11
ГИБДД ищет очевидцев: в Казани за один день сбили 18-летнюю девушку и школьника
12:31, сегодня7
В Казани появится еще одно граффити от автора девочки с лейкой на «Тасме»
12:03, сегодня3
Общий доход Татарстана за 9 месяцев составил почти 200 млрд рублей
11:45, сегодня11
В Госдуме собираются ввести по всей России казанских «народных инспекторов»
11:25, сегодня15
В Татарстане 21-летний парень погиб на глазах у своей девушки
11:25, сегодня
В Казани на Жилплощадке на дереве повесили собаку
11:10, сегодня62
«Куда я могу скрыться?»: экс-глава ТФБ Мусин вышел на связь из СИЗО в толстовке Russia
10:47, сегодня43
В Татарстане водитель мопеда погиб в ДТП с "Ладой"
10:41, сегодня3
В Татарстане мужчина с женщиной сгорели в доме
10:22, сегодня7
Из Казани в чешский Пардубице запускается прямой авиарейс
10:18, сегодня5
Минниханов открыл на улице Зорге "дружелюбную" поликлинику за 450 млн рублей
10:02, сегодня16
Министр энергетики России: Жители Казани сэкономили 400 млн рублей на отоплении‍
09:42, сегодня15
В Татарстане ВИЧ все чаще начали заражаться люди старше 40 лет
09:18, сегодня11
Татарстан уехал в Сочи: всемирный фестиваль молодежи и студентов глазами музыкантов Казани
09:00, сегодня7
Сегодня вступил в силу новый административный регламент ГИБДД
08:46, сегодня20
В Казани обокрали «Миссис мира 2006» на 3 млн рублей‍
08:21, сегодня23
Сегодня в Казани воздух прогреется до +5 градусов
06:14, сегодня
Анонимно в Казани: о татарском языке, внешнем виде казанских мужчин и изменах
20:00, 19.10.201725
Соловьев о Дуде: «Желание "подлизать" к власти РТ показывает, что ты ищешь спонсоров»
18:52, 19.10.201731
В Казани на стройке на улице Галеева уже не в первый раз перевернулся КАМАЗ
18:10, 19.10.201713
Что думают казанцы о выдвижении Собчак на пост президента
17:48, 19.10.201782
В Казани почти на месяц закроют улицу Гагарина
17:47, 19.10.20177
Зеленодольский фанерный завод приостановил работу из-за недостачи сырья
17:29, 19.10.201710
Власти Казани подготовили бездефицитный бюджет на 2018 год
16:59, 19.10.20177
В Казани вновь пройдет митинг против мусоросжигательного завода
16:38, 19.10.201716
Жизнь после шоу. Что стало с казанскими участниками популярных телепроектов
16:22, 19.10.201712
Завтра в Казани ожидается мокрый снег
16:15, 19.10.20171
В Казани аварийный дом, который ранее признали пригодным, снесут: все жители расселены
15:59, 19.10.201721
В Татарстане пенсионерка убила 57-летнего мужчину, который предложил ей переспать
15:48, 19.10.201719
В Татарстане задержали сотрудника МВД, который брал взятки раками
15:16, 19.10.201715
"Отряд самоубийц", селфи и наушники: как в Татарстане люди погибают на железной дороге
15:11, 19.10.20177
В Татарстане изъяли почти 700 кг испорченных хлебобулочных изделий
14:22, 19.10.201712
В Казани алкоголики соседствуют с детским садом, а закон на их стороне?
14:08, 19.10.201744
В Казани осудили мужчину, который через Интернет пытался продать "жучок"
13:59, 19.10.201710
В Татарстане на ремонт подъездных дорог к дачам потратят более 70 млн рублей
13:53, 19.10.201712
В Татарстане скончалась известная ведущая праздников
13:36, 19.10.20178
На границе с Татарстаном остановили 2 грузовика с 24 тысячами литров спирта
13:13, 19.10.20178
Уроженка Казани может стать новой солисткой группы «Серебро»
12:43, 19.10.20179
Легендарный самолет Ту-144, установленный возле КНИТУ-КАИ, «подсветят» за 3 млн рублей
12:08, 19.10.201714
В Казани девушка, которая упала на Меридианной с 6 этажа, выжила
11:49, 19.10.201714
В Татарстане на оздоровление Волги до 2025 года хотят потратить 15,7 млрд рублей
11:28, 19.10.201713
В Казани здание музея ИЗО РТ отремонтируют за 139 млн рублей
11:06, 19.10.20175
В Казани тележурналист спас тонущую женщину
10:45, 19.10.201719
Группа Conflict Intelligence Team признала, что объявленный убитым в Сирии казанец жив
10:40, 19.10.201717
В Казани прошел рейд по поиску водителей, не пропускающих авто со спецсигналами
10:19, 19.10.201717
В Татарстане женщину обвинили в убийстве мужа из-за показаний 9-летнего сына
09:37, 19.10.201721
Блоги ProKazan.ru: пакетный тур или самостоятельное путешествие, что все-таки лучше?
09:35, 19.10.20177
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

В Татарстане отправили в колонию женщину, совравшую о краже украшений

В Татарстане отправили в колонию женщину, совравшую о краже украшений
16+
Фото: wikimedia.org

В Чистополе осудили 44-летнюю женщину, которая соврала о том, что у нее украли ювелирные украшения, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

- В августе 2017 года подсудимая обратилась в полицию с ложным заявлением о краже ювелирных изделий. В дальнейшем выяснилось, что заявительница оговорила свою знакомую из мести в связи с происшедшим накануне конфликтом, - сообщили в надзорном ведомстве.

По данному факту возбуждено дело по статье "заведомо ложный донос о совершении  преступления", свою вину женщина признала.

Суд, с учетом отягчающих обстоятельств приговорил ее к одному году лишения свободы колонии общего режима.

Н. Вильданов, 20.10.2017, 15:10
Тэги: Криминал
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин20 октября 2017, 15:28
Я уж было подумала, Мисс Мира 2006:-D
1
2
Согласны с автором?
Рома Цуцман20 октября 2017, 16:03
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru