Пытка «Ласточка» в ОП «Юдино»: в Казани стартовал суд над полицейскими по делу о пытках

Сегодня, 20 октября, в Кировском районном суде Казани стартовал судебный процесс по делу бывших сотрудников отдела полиции «Юдино». Их обвиняют в смертельных пытках задержанного замдиректора Казанского техникума железнодорожного транспорта Павла Дроздова, передает «Зона права».

Так, на скамье подсудимых оказались — братья - старший оперативный дежурный Сергей Петикин и помощник оперативного дежурного Алексей Петикин, дежурный по разбору с доставленными и задержанными дежурной части Эдуард Болгаров, полицейский-кинолог роты полка ППСМ УМВД России по Казани Олег Бачуров.

Также по делу должен был проходить участковый ОП «Юдино» Андрей Маркунин, однако в апреле 2012 года он был найден повешенным в собственном гараже.

Напомним, происшествие произошло 1 февраля 2012 года. Пятеро сотрудников полиции вошли в камеру для административно задержанных, где находился 45-летний Павел Дроздов. Один из полицейских провел прием самбо (загиб руки за спину) на правой руке, второй сотрудник — на левой руке, а третий полицейский повалил мужчину на пол.

Допрошенный в рамках расследования уголовного дела помощник оперативного дежурного отдела полиции "Юдино" подтвердил, что нанес лежавшему мужчину "расслабляющий удар" ногой в правый бок.

- Затем с помощью наручников, а также брючных ремней и веревки, лежавших в служебном сейфе, сотрудники полиции связали Дроздова в позе "Ласточка" (положение при связывании ног и подтягивания ног к рукам), - сообщил тогда представитель правозащитного центра.

Через некоторое время задержанный скончался.