Вместо моста-невидимки зеленодольцы получили «невидимые» памятники Сталину и кораблю

"Город" вспомнил самые необычные идеи, которые хотели воплотить в Зеленодольске

Мост Моисея

Помощница президента РТ Наталия Фишман предложила построить в Зеленодольске "Мост Моисея", наподобие того, что существует в Голландии. Он известен во всем мире своей уникальной конструкцией, которая позволяет ему оставаться практически невидимым.

В итоге от проекта отказались, так как он нанес бы урон экологии городского озера, да и уход за мостом оказался бы слишком накладным.

Боевой корабль на въезде в район

В Зеленодольском районе могла бы появиться еще одна достопримечательность - памятник кораблю. На заводе имени Горького решили списать на металлолом катер проекта "Ярославец", а главному архитектору пришла идея установить его на въезде в район.

- Зеленодольск - это город корабелов, и этот памятник стал бы своеобразной визитной карточкой города, - рассказал главный архитектор Зеленодольска Юрий Герасимов. Идею так и не реализовали.

Самое большое граффити в городе

Бетонная стена, идущая вдоль Йошкаролинской улицы, ко Дню города должна была превратиться в арт-объект. Ее планировали расписать в рамках проекта "Яркий Зеленодольск". Увы, гигантское граффити площадью в 850 квадратных метров так и не появилось. Успели лишь снять рекламу с 48 бетонных блоков и подготовить "холст".

Памятник Сталину

Идея поставить в Зеленодольске памятник "отцу народов" возникала неоднократно, но так и не воплотилась в жизнь. В конце 2016-го года местные коммунисты воспряли духом, когда главный архитектор города предложил разбить на улице Гоголя возле торгового центра «Муравейник» «коммунистический сквер». И именно там установить Сталина, но не в виде скульптуры, а барельефа. Появится он все-таки или нет - решать горожанам.

Памятники военным морякам

Два памятника-близнеца должны были появиться в прошлом году в Зеленодольске и городе-побратиме Кронштадте. Они должны были символизировать тесную взаимосвязь между городами.

Но проект так и не был осуществлен. В Зеленодольске памятник планировали установить на новой Площади военно-морского флота, которую хотели создать на берегу городского озера со стороны улицы Ленина.