Мэрия Зеленодольска газовикам: «В цивилизованном мире так вопросы не решаются!»

Районные власти заступились за садоводом, чьи дома оказались в зоне сноса из-за газовой трубы

В зеленодольском садовом товариществе "70 лет Октября" вспыхнул "газовый скандал". Региональное подразделение компании "Газпром трансгаз Казань" потребовало от дачников снести дома. Люди в отчаянии и не знают, что делать.

В охранной зоне газопроводов оказалось 500 участков. Их выделили товариществу еще в Советском Союзе. Как говорят старожилы, тогда газопровод уже был, но об охранной зоне и речи не было. За 30 лет люди обустроились, возвели добротные дома, и вдруг в сентябре этого года получили "письма счастья" от газовиков. Снести дома, причем за свой же счет.

— В цивилизованном мире так вопросы не решаются, - озвучил официальную позицию властей начальник отдела по связям с общественностью Зеленодольского района Денис Анисимов. - Мы полностью поддерживаем собственников дачных участков и постараемся всеми законными способами защитить их права.

Недавно в ДК "Родина" состоялся сход садоводов, чьи дома оказались под угрозой сноса. Их пришли поддержать соседи, к которым газовики претензий не имеют. Всего собралось около 600 человек.

- Пригласили и представителей "Газпром трансгаз Казань", но они так и не приехали, - добавил Денис Анисимов.

В документе, который разослали представители «Газпром трансгаз Казань», говорится, что дачники обязаны снесли строения за свой счет, так как это именно они допустили нарушения по охранным зонам. Вот только когда распределяли землю, никаких охранных зон на карте не было. А они в радиусе могут доходить до 300 метров.

Районные власти не теряют надежды, что с газовиками удастся найти общий язык и прийти к решению, которое не будет ущемлять права садоводов. В противном случае, они готовы пойти в суд.

Владимир Путин, президент России

— Считаю, что этот закон надо изменить. Можно не разрешать строить новых зданий, сооружений уже в 150-метровой зоне. Но тех, кто уже построился в 100-метровой зоне, нужно оставить в покое. Сделаю все для того, чтобы это решение состоялось.