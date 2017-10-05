В Татарстане двое мужчин избили и жестоко изнасиловали свою знакомую: их задержали

В Заинске двое местных жителей избили и жестоко изнасиловали свою знакомую. Об этом сообщает kznlive.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что 27-летняя потерпевшая в тяжелом состоянии была госпитализирована.

- Происшествие произошло 12 августа. Молодые люди вместе со своей знакомой приехали на дачу и стали склонять ее к интимной близости. Получив отказ, они сильно ее избили, и изнасиловали, - говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали 13 октября. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью».

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что в Казани трое несовершеннолетних жестоко изнасиловали 14-летнюю школьницу, сняв все это на видео.