На Гудованцева водитель BMW снес несколько деревьев

В Казани на улице Гудованцева накануне вечером водитель BMW снес несколько деревьев, об этом сообщает телеканал "Татарстан 24".

По предварительным данным, мужчина на иномарке ехал по дороге, в какой-то момент он не справился с управлением, автомобиль закрутило, и он проехал по дороге, зацепив попутную машину.

В результате BMW превратился в груду металла, но водитель не пострадал, попытавшись убежать с места ДТП.

На место столкновения также приехали родители водителя иномарки, как они заявили, прежде их сын всегда ездил аккуратно.