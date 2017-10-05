Кража у «Миссис мира 2006» в Казани: у нее украли кольцо с бриллиантом за 3 млн рублей

Было возбуждено уголовное дело

Стали известны подробности крупной кражи у приехавшей из Москвы "Миссис мира 2006" Софьи Аржаковской в казанском отеле "Корстон", выяснилось, что у нее украли кольцо с бриллиантом стоимостью в 3 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

- Потерпевшая сообщила, что в одной из гостиниц Казани неизвестные совершили кражу принадлежащей ей сумки и золотого кольца с бриллиантом. Сумма материального ущерба составила более 3 млн рублей, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, добавив, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, по статье "Кража".

Идет расследование уголовного дела.

Софья Аржаковская — российская артистка балета, американская актриса кино. Обладательница титула "Миссис мира 2006".