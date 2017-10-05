Общий доход Татарстана за 9 месяцев составил почти 200 млрд рублей

Общий объем доходов бюджета Татарстана за 9 месяцев этого года составил 199,8 млрд рублей, об этом сегодня рассказал президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал на совещании в Доме правительства РТ.

Собственные доходы бюджета Татарстана составили 151,6 млрд рублей, доходы местных бюджетов - 30,6 млрд рублей. Налог на прибыль поступил на сумму 62 млрд рублей, налог на доходы физических лиц - 48,9 млрд рублей. Из федерального бюджета поступило 17,1 млрд рублей.

Налоговая задолженность перед бюджетом сократилась на 427 млн рублей. Тем не менее, на 1 октября 2017 г. цифра довольно значительная и составляет 7,7 млрд рублей

Профицит консолидированного бюджета Татарстана в январе-сентябре 2017 года составил 15,1 млрд рублей.