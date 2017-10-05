Анонимно в Казани: о плохих запахах в городе и отношениях, которые «не поймут и осудят»

В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

О банкоматах, которые "воруют" деньги

- Пришла в отделение банка, положить наличку на карту. Все манипуляции как обычно, вставляю купюру 5 тысяч, он ее аккуратненько так забрал и вуаля-технические неполадки у него!!! Серьезно? Обращаюсь к девушке-консультанту: что делать в данной ситуации? Денежку не отдал и на счет не принял. Отправила меня к менеджеру, я подхожу объясняю ситуацию, на что получила ответ-К сожалению, на данный момент мы не можем урегулировать этот вопрос. (Ну естественно!!! Кто бы вообще сомневался). Сейчас составим претензию. Окей, составили. А дальнейший ответ вообще убил: ждите в течении месяца, вам придёт ответ поступит данное зачисление или нет. В смысле? Я что должна дарить эти деньги банку или что? Беспредел просто!!!!

О разнице в возрасте

- Что вы думаете о разнице в возрасте? У меня именно тот случай, когда я старше парня на 6 лет. Мне, конечно, здесь не дают моего возраста. А он из-за бороды и постоянно сурового взгляда выглядит старше своих лет. Я не тот человек, который потянет его через год в ЗАГС, так как сейчас его цель - профессиональный спорт. Я думаю, что в нашей стране и моей семье эти отношения не поймут и осудят. Но я думаю, что цифры - не главное в этой жизни. Хочется просто выслушать ваше мнение, так как решение я уже приняла.

О грубости

- Продавцы на авторынке по ул. Амирхана, у Вас с головой там всё в порядке? Одни хамы и грубияны, что женщины неадекваты, что мужчины с головой не дружат. Неужели нельзя нормально ответить на вопрос. Учитесь культуре. Потом ноете, что торговли нет и народ не ходит.

О неприятных запахах в городе

- Вопрос к тем, кто в центре города живет - как вы тут дышите то??? Был сегодня по делам в районе Сайдашева, чуть не вырвало - такая вонь со стороны Нэфиса! Фильтры что ли совсем сняли, раньше такого не замечал, это вообще зашквар! В свое время снимал комнату недалеко от Самосырово, но даже там майскими розами пахнет по сравнению с этой химатакой!