«Куда я могу скрыться?»: экс-глава ТФБ Мусин вышел на связь из СИЗО в толстовке Russia

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-главы Татфондбанка Роберт Мусин на содержание его клиента под стражей.
Мусин, который вышел на связь из СИЗО в толстовке Russia, просил удовлетворить апелляционную жалобу.
- Куда я могу скрыться? Здесь вся моя семья!, - сказал он, обращаясь к суду.
Суд, выслушав экс-главу Татфондбанка, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.
Напомним, Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря, такое решение приняли в Приволжском суде.
Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета по делу о крушении "Татфондбанка" допросили бывшего премьер-министра Ильдара Халикова, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина и министра экономики РТ Артема Здунова.
Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше нескольких млрд рублей.