«Куда я могу скрыться?»: экс-глава ТФБ Мусин вышел на связь из СИЗО в толстовке Russia

Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря

Сегодня Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу адвоката экс-главы Татфондбанка Роберт Мусин на содержание его клиента под стражей.

Мусин, который вышел на связь из СИЗО в толстовке Russia, просил удовлетворить апелляционную жалобу.

- Куда я могу скрыться? Здесь вся моя семья!, - сказал он, обращаясь к суду.

Суд, выслушав экс-главу Татфондбанка, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

Напомним, Роберта Мусина оставили в СИЗО до 16 декабря, такое решение приняли в Приволжском суде.

Ранее стало известно, что сотрудники Следственного комитета по делу о крушении "Татфондбанка" допросили бывшего премьер-министра Ильдара Халикова, министра финансов РТ Радика Гайзатуллина и министра экономики РТ Артема Здунова.

Роберта Мусина подозревают в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, и в незаконном выводе залогового имущества на сумму свыше нескольких млрд рублей.