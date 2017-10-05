В Татарстане мужчина с женщиной сгорели в доме

В Нурлатском районе Татарстана в доме №25 по улице Школьная в селе Якушкино накануне вечером на пожаре в частном доме погибли 50-летняя мужчина и 59-летняя женщина, об этом сообщили в ГУ МЧС России по РТ.

Пожар начался около 20:20, прибывшим пожарным соседи сообщили, что в горящем доме может находится хозяин. Дом и сарай были целиком охвачены пламенем.

Огонь потушили, в процессе разбора завалов в сгоревшем доме был обнаружены тела погибших.

Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.