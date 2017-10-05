Минниханов открыл на улице Зорге «дружелюбную» поликлинику за 450 млн рублей

Строительство здания на улице Зорге, 103 велось с 2000 года, она стала самой большой в городе

Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках проекта "Дружелюбная поликлиника" открыл в Казани на улице Зорге новое здание поликлиники №21 стоимостью в 450 млн рублей, фотографии появились в Instagram Рустама Минниханова.

- Мы наконец-то сдаем это здание, в разных профилях с разными идеями мы его пытались сдать. Поликлиника здесь очень востребована. Здесь мы заложили все элементы, которые необходимы для качественного обслуживания населения, - цитирует "Татар Информ" слова Минниханова.

Строительство здания на улице Зорге, 103 велось с 2000 года, она стала самой большой в городе, охват населения поликлиникой составит 60 тыс. человек. Прежде медучреждение могло обслуживать до 28 тыс. человек и было расположено в разных зданиях.

В поликлинике начнут работать 10 отделений: приемно-информационное, инфекционное, рентгенологическое, терапевтическое, отделения неотложной помощи, амбулаторной реабилитации, функциональной диагностики, профилактической помощи и узких специалистов, а также женская консультация и Центр мужского здоровья.

Ведется проектирование еще одного медучреждения подобного формата в Кировском районе Казани и одной детской поликлиники в Ново-Савиновском районе.