В Татарстане ВИЧ все чаще начинают заражаться люди старше 40 лет

В Татарстане ВИЧ все чаще стали заболевать люди старше 40 лет, сообщила замглавврача Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями МЗ РТ Гульнара Чернобровкина.

- Очень много случаев заражения среди жителей от 40 лет. Может, это связано и с тем, что, когда начала регистрироваться эпидемия на территории Российской Федерации, было реализовано очень много программ, ориентированных именно на подростковую среду, и сейчас эти молодые люди уже более информированы. А вот более взрослая часть населения оказалась за пределами этого информационного поля, и его представители немного недопонимают существующий риск заболевания, - цитирует "Татар Информ" слова врача.

По ее словам, "старшее поколение очень часто просто элементарно не предохраняется".

Согласно статистике, в 2010 году 14,8 процентов ВИЧ-инфицированных были старше 40 лет, в 2015-м – 24 процента, в 2016-м – 32,3 процента, а по данным за девять месяцев 2017 года – уже 36,2 процента. За это время среди ВИЧ-инфицированного населения Татарстана в 1,7 раза снизилась доля молодых людей 15–20 лет.

Напомним, 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом, ProKazan.ru выяснил, почему уже давно ВИЧ-инфекция перестала быть болезнью наркоманов и есть ли способы защититься в первые часы после заражения.