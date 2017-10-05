Соловьев о Дуде: «Желание «подлизать» к власти РТ показывает, что ты ищешь спонсоров»

Телеведущий Владимир Соловьев в прямом эфире «Вести ФМ» раскритиковал известного видеоблогера Юрия Дудя, заявив, что его желание «подлизать» к власти Татарстана показывает, что он всего лишь ищет спонсоров на рынке.

- Твое страстное желание "подлизать" к власти Татарстана показывает, что ты на самом деле всего лишь на рынке ищешь спонсоров. Кого ты хочешь обмануть?, - возмутился Соловьев.

Кроме того, Соловьев сказал, что он менее талантлив, чем Собчак.

- Твоя жалкая попытка быть Шнуром в журналистике бездарна. Смеяться и материться — не делает тебя журналистом. Твои заходы показывают, что ты менее талантлив, чем Собчак, - считает он. - Шнур использует мат как художественное средство. А тебе хайпануть захотелось? Еще один недооксимирон и недогнойный, - добавил Соловьев.

Напомним, 5 октября в Нижнекамске в рамках форума Mediaproof выступил главный редактор издания Sports.ru и известный видеоблогер Юрий Дудь.

Кстати, Дудь имеет канал на YouTube «вДудь», где он берет интервью у известных деятелей культуры, телевидения, бизнеса и политики. Канала насчитывает более 1,6 миллиона подписчиков.