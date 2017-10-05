В Казани на стройке на улице Галеева уже не в первый раз перевернулся КАМАЗ

В Казани на стройке в овраге на улице Галеева перевернулся КАМАЗ. Об этом порталу ProKazan.ru сообщил читатель.

По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

Кстати, это уже не первый случай, когда в этом овраге перевернулся грузовик. Подобный случай произошел в октябре прошлого года.

Напомним, история с застройкой оврага на улице Галеева подошла к своему завершению. Спустя полтора года жильцы смогли отстоять территорию: прокуратура РТ смогла признать, что овраг в микрорайоне «Куба» является рекреационной зоной. Овраг на улице Галеева и Новаторов начали застраивать в мае прошлого года. Первое время казанцы были уверены, что в овраге строятся обещанные противооползневые сооружения. Лишь изучив паспорт объекта, жильцы узнали, что в овраге строится 19-этажный жилой дом.