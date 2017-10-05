В Казани почти на месяц закроют улицу Гагарина

В Казани с завтрашнего дня, 20 октября, поэтапно будет закрыта для движения улица Гагарина. Об этом сообщается на официальном сайте мэрии города.

Ограничения продлятся до 14 ноября. Движение будет ограничено от дома №47 до улицы Короленко.

- Закрытие связано с ремонтом газопровода, - говорится в сообщении.

В связи с этим Исполком города просит автомобилистов быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.