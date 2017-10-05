Что думают казанцы о выдвижении Собчак на пост президента

ProKazan.ru провел опрос на улицах города

Вчера стало известно, что телеведущая Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента России. Свое решение баллотироваться на высший государственный пост она объяснила нежеланием мириться с тем, что каждые выборы в России представлены одни и те же кандидаты. ProKazan.ru опросил прохожих на улицах столицы Татарстана.

Судя по результатам опроса, далеко не все воспринимают всерьез даже не столько Ксению, сколько ее решение. Одни считают это предвыборной манипуляцией, вторые сомневаются в ее способностях. Амплуа Собчак в образе телеведущей “Дома-2” в этом случае не играет ей на руку.

Отметим, большинство читателей паблика ProKazan.ru (44,5 процента) проголосовали, что будут голосовать за кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина. За Собчак готовы отдать голос 15,2 процента.