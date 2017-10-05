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Что думают казанцы о выдвижении Собчак на пост президента

Что думают казанцы о выдвижении Собчак на пост президента
16+
Фото: кадр видео ProKazan.ru
ProKazan.ru провел опрос на улицах города

Вчера стало известно, что телеведущая Ксения Собчак выдвинула свою кандидатуру на пост президента России. Свое решение баллотироваться на высший государственный пост она объяснила нежеланием мириться с тем, что каждые выборы в России представлены одни и те же кандидаты. ProKazan.ru опросил прохожих на улицах столицы Татарстана.

Судя по результатам опроса, далеко не все воспринимают всерьез даже не столько Ксению, сколько ее решение. Одни считают это предвыборной манипуляцией, вторые сомневаются в ее способностях. Амплуа Собчак в образе телеведущей “Дома-2” в этом случае не играет ей на руку.

Отметим, большинство читателей паблика ProKazan.ru (44,5 процента) проголосовали, что будут голосовать за кандидатуру нынешнего президента России Владимира Путина. За Собчак готовы отдать голос 15,2 процента.

Ольга Плешкова, 19.10.2017, 17:48
Тэги: Казанцы
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Комментарии

Горожанин19 октября 2017, 17:51
Поперло оболванивание.....
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Горожанин19 октября 2017, 17:57
Планка уже 44,5, а что будет во время выборов!?
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Горожанин19 октября 2017, 17:59
Откуда эти цифры? Если только с минусом.
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Горожанин19 октября 2017, 18:00
она кстати на политолога училась. У Путина что-ли образование профильное?
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герцог19 октября 2017, 18:01
не думай о секундах свысока
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Горожанин19 октября 2017, 18:01
Буду голосовать за Собчак, т.к. даже срок службы мебели 7 лет, но никак не 18+
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Горожанин19 октября 2017, 18:03
Пусть дом-3,4,5,6,7,8 ведет...
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Горожанин19 октября 2017, 18:32
Это избирательные технологии,киндер сюрприз далеко не дурак,Собчак отвлечёт на себя протестный электорат и главный претендент пройдёт в первом туре.
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Горожанин19 октября 2017, 18:34
Собчак берет на себя графу -против всех.
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А19 октября 2017, 18:54
про Дом2 и прочее улыбнуло.. никто его "типа" не смотрит но все хают... Собчак кстати его уже лет 6 как не ведет- может и больше не слежу. Да и к чему столько внимания. есть она в списке нет её в списке - разница в чем? если не голосуешь то вообще без разницы, если за традиционных кандидатов. тем более без разницы, хочет она этим начать свою полит карьеру пропиарится или что то еще -её дело и право. Кстати ходит слушок что жена навального может выдвинуться вместо мужа....
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Горожанин19 октября 2017, 19:01
Некоторая часть избирателей имеют протестные настроения,но графы против всех - нет,тогда они начинают голосовать за Собчак,потому что не хотят голосовать за главного претендента и других претендентов.не было бы Собчак,голоса бы ушли оппоненту главного претендента,не буду к ночи упоминать его имя.
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