Зеленодольский фанерный завод приостановил работу из-за недостачи сырья. Об этом сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли РТ.

- Предприятие временно приостановило работу, речи о закрытии не идет. Когда возобновит работу завод, неизвестно, - сообщили в ведомстве, передает «Бизнес Онлайн».

Напомним, ранее правительство Татарстана обратилось с просьбой к премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву ввести запрет на экспорт березовой древесины. Сообщалось, что «Зеленодольский фанерный завод» и «Поволжский фанерно-мебельный комбинат» входят в число ведущих предприятий деревообрабатывающей отрасли Татарстана, которые находятся под угрозой остановки производства, вызванной дефицитом фанерного сырья — берёзовой древесины. Отмечалось, что дефицит сырья возник в том числе и из-за экспорта березовой древесины в Китай. К слову, китайцы предлагают лесозаготовителям древесины в два раза больше денег, чем отечественные потребители.

Отметим, что на предприятиях работают 1825 человек и годовой оборот составляет 1,9 млрд рублей.