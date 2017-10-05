Власти Казани подготовили бездефицитный бюджет на 2018 год

Власти Казани намерены сверстать бюджет на 2018 год без дефицита и профицита. Доходы и расходы городской казны составят 21,6 млрд рублей. Об этом сообщается в обновленном сборнике документов Исполкома.

Так, в 2019 году доходы и расходы останутся примерно на этом же уровне — 21, 63 млрд рублей. В 2020 году показатели вырастут до 21,91 млрд рублей.

В размере 225,5 млн рублей составит общий объем бюджетных ассигнований, а размер резервного фонда будет установлен в размере 112,5 млн рублей.

Напомним, ранее портал ProKazan писал о том, что Исполком Казани утвердил предельную стоимость служебных автомобилей для сотрудников. Так, руководитель Исполкома, его заместители, главы районов, согласно документу, не могут позволить себе автомобили дороже 2 млн рублей.