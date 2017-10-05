«Отряд самоубийц», селфи и наушники: как в Татарстане люди погибают на железной дороге

На Горьковской железной дороге в результате ЧП в этом году пострадали 150 человек, при этом больше всего людей пострадало в Казанском регионе - 45 человек. Об этом ProKazan.ru сообщили в РЖД.

Чаще всего травмы получали люди, которые переходили железнодорожные пути в неустановленном месте перед проезжающим поездом (116 человек), на пешеходном переходе - 21 человек, при попытке взобраться на платформу - 4 человека, от воздействия тока - 6 человек, при падении с крыши вагона - 3 человека. В результате самоубийства пострадали 23 человека.

К примеру, 26 марта в Агрызе получил травму 14-летний подросток, который вечером переходил пути по пешеходному переходу с надетым капюшоном и слушая музыку в наушниках. В результате мальчик получил открытую черепно-мозговую травму и трещину в суставе.

7 февраля 16-летний подросток на остановке Дербышки-Киндери выпрыгнул с платформы перед электричкой и начал переходить дорогу, в результате его сбил следовавший по соседнему пути грузовой поезд. Подростка по касательной задело составом, он получил закрытый перелом обеих костей левого предплечья и ссадины.

31 мая на станции Ометьево 14-летний подросток, гуляющий с девочкой, предложил подняться на вагон грузового поезда, его ударило током, после чего на нем загорелась одежда. Девочка попыталась его потушить, пострадавшего с ожогами 90 процентов тела госпитализировали, он скончался.

28 июня на перегоне Восстания-Юдино поезд переехал подростка, неподалеку от места смертельного происшествия был найден его планшет с вкладкой фильма "Отряд самоубийц" и другими фильмами.

В РЖД призвали жителей Татарстана соблюдать осторожность вблизи железнодорожных путей.