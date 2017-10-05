В рамках новой рубрики портал ProKazan.ru рассказывает о том, что обсуждают жители города в Сети

Об анонимнах звонках в полицию и страхе за свою жизнь

- Недавно стала свидетелем того, как избивают мужчину. Вызвала полицию, позвонила анонимно, чтобы спасти человеку жизнь. В итоге меня нашли, привлекли в качестве свидетеля, а отказаться нельзя. Теперь виновный знает обо мне всю информацию. Вот так и помогай полиции, будь бдительным. Вам не кажется, что в законе нужно что-то менять? Почему я не могу просто анонимно сообщить и отказаться от свидетельствования? Проще вообще никуда не звонить и никому не помогать тогда, раз твоя безопасность потом ставится под угрозу.

О бескорыстной помощи

- Bcпoминaю, кaк я cтoялa c peбeнкoм нa ocтaнoвкe зимoй, по 40 мин, а то и дольше, дeнeг былo тoлькo нa aвтoбyc, и злилacь нa вce пpoeзжaющиe мимo мaшины. Сейчас у меня есть машина, в плoxyю пoгoдy, проезжая мимо остановок, пpeдлaгaю пoдвeзти людeй c дeтьми и cтapикoв, бecплaтнo) Пoпpoбyйтe, вeдь вы oдин, a мecт 4.

О татарском языке

- Татарский яз. Есть и будет. Хватит под Москвой ходить.

О внешнем виде казанских мужчин

- Хочется понять: почему парни все больше стремятся быть похожими на девочек? Зачем вы отращиваете хвостики на голове? Я бы спросил лично, но у меня нет таких знакомых. Что заставляет нормального казанского пацана вдруг отрастить себе хвост? Что должно произойти в мозгах мужика, чтобы он отрастил себе хвостик и перевязал его резинкой?

Об изменах и детях

- Нужно пересмотреть практику оставлять детей после развода матери в 99% случаев. Хотя бы в одном аспекте. Если была обычная семья, и тут следует измена жены. В таком случае надо, чтобы понятие измены стало юридическим и правовым понятием и давало основания развестись мужчине так, чтобы и дети оставались с ним. И еще насчёт того, что мужчинам не нужны, якобы, дети. Это бред и ложь. В судах очень много исков от разведенных отцов с просьбами сделать так, чтобы хоть немного иметь возможность видеться с ребенком.