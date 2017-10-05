В Татарстане изъяли почти 700 кг испорченных хлебобулочных изделий

В Татарстане Роспотребнадзор по РТ из оборота изъял 206 партий хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба ведомства.

- Объем изъятой продукции, с истекшим сроком годности, нарушением условий хранения и отсутствием полной информации о товаре, составил 692 кг, - говорится в сообщении.

Так, по данным надзорного ведомства, за три квартала текущего года было исследовано 1,5 тыс хлебобулочных и кондитерских изделий по показателям качества и безопасности.

- Чаще всего причиной несоответствия продукции установленным требованиям являлось нарушение условий хранения и транспортировки кондитерских изделий без источников холода и нарушение технологии производства, - отметили в Роспотребнадзоре.

Сообщается, что по итогам проверки ответственные лица были привлечены к административной ответственности.