В Казани осудили мужчину, который через Интернет пытался продать «жучок»

В Казани осудили 39-летнего мужчину, который пытался продать через Интернет спецсредство для записи, об этом сообщили в прокуратуре Татарстана.

В июне 2017 года казанец разместил в Интернете объявление о продаже портативного аудиоустройства цифровой записи.

- Федеральным законодательством такие предметы запрещены к свободному обращению и являются специальными техническими средствами, предназначенными для негласного получения аудио- и видеоинформации, - сообщили в прокуратуре.

Было возбуждено уголовное дело по статье "езаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", "жучок" у мужчины изъяли, его приговорили к штрафу в 15 тыс. рублей в доход государства.