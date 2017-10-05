В Татарстане на ремонт подъездных дорог к дачам потратят более 70 млн рублей

В Татарстане на ремонт подъездных дорог к дачам планируют потратить 70,3 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Так, согласно техзаданию, планируют отремонтировать 8,3 км дорог.

В Казани отремонтируют пути к садоводческим товариществам «Ивушка», «Роса», «Геолог», «Наука», «Идел». В Лаишевском районе приведут в порядок дороги к «Чистому озеру», «Кожевнику». Также проведут ремонтные работы в Зеленодольском районе — здесь отремонтируют дороги к «Локомотиву», «Подлесному», «60 лет Октября».

Кроме того, проведут ремонт подъездных дорог к садоводческим товариществам «Алгоритм», «Орбита», «Зеленый уголок», «Авиатор», «Идель» в Верхнеуслонском районе.