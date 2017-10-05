В Татарстане скончалась известная ведущая праздников

В Татарстане скончалась популярная тамада и ведущая праздников 48-летняя Зиля Шакирзянова, это случилось 12 октября. Об этом сообщается на ее странице в соцсетях.

Зилю Шакирзянову похоронили на родине — в селе Амикеево Муслюмовского района, последние 4 года она работала ведущей в коллективе популярной певицы Эльмиры Сулеймановой.