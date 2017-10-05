На границе с Татарстаном остановили 2 грузовика с 24 тысячами литров спирта

В Кировской области в Вятских Полянах неподалеку от границы с Татарстаном ФСБ и МВД задержали две грузовых машины, в которых перевозилоась свыше 24 тысяч литров этилового спирта, об этом сообщает Kirov.ru.

В ходе проверки полицейским удалось обнаружить и складские помещения, в которых хранилась контрафактная водка общим объемом более 8 000 литров стоимостью примерно в 1,5 миллиона рублей.

По факту обнаружения крупной партии алкоголя возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Кроме того, полицейскими уже установлен ряд подозреваемых в незаконном обороте спирта и спиртосодержащих жидкостей на территории Кировской области.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и розыскные мероприятия.