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На границе с Татарстаном остановили 2 грузовика с 24 тысячами литров спирта

На границе с Татарстаном остановили 2 грузовика с 24 тысячами литров спирта
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Фото: www.kirov.ru/

В Кировской области в Вятских Полянах неподалеку от границы с Татарстаном ФСБ и МВД задержали две грузовых машины, в которых перевозилоась свыше 24 тысяч литров этилового спирта, об этом сообщает Kirov.ru.

В ходе проверки полицейским удалось обнаружить и складские помещения, в которых хранилась контрафактная водка общим объемом более 8 000 литров стоимостью примерно в 1,5 миллиона рублей.

По факту обнаружения крупной партии алкоголя возбуждены уголовные дела по статье «Незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Кроме того, полицейскими уже установлен ряд подозреваемых в незаконном обороте спирта и спиртосодержащих жидкостей на территории Кировской области.

В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и розыскные мероприятия.

Денис Зарипов, 19.10.2017, 13:13
Тэги: Происшествия
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Комментарии

Кирил Бернов19 октября 2017, 13:24
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Бодибилдер19 октября 2017, 13:34
В ответ на комментарий пользователя Кирил Бернов
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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Иди на х.й пид..р
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3
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Горожанин19 октября 2017, 13:45
На границе тучи ходят смуро
Край далекий в пьянке весь увяз
Едут с водкой к нам большие фуры
.........
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горожанин19 октября 2017, 14:12
автор татарча много учился, вот и результат: 【 две грузовых машины】
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горожанин19 октября 2017, 14:15
В ответ на комментарий пользователя Кирил Бернов
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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ты когда уже в конец наткнешься？
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