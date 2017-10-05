Уроженка Казани может стать новой солисткой группы «Серебро»

Уроженка Казани, актриса сериала «Молодежка» Юлия Маргулис прошла в финал кастинга группы «Серебро». Об этом девушка сообщила в своем Instagram.

Отметим, что с 19 октября на странице в соцсети продюсера группы Максима Фадеева начнется голосование за претенденток.

- Мы хотим видеть человека, который станет членом нашей большой семьи, - написал он.

Кстати, Юлия Маргулис родилась в Казани. Детство и юность девушка провела в столице Татарстана. После девятого класса поступила в Казанское театральное училище, затем ее приняли на факультет эстрадного мастерства в Российскую академию театрального искусства-ГИТИС, и она переехала жить в Москву.

Популярность Маргулис принесла роль Марины Касаткиной в сериале «Молодежка», где она сыграла черлидершу группы поддержки хоккейной команды «Медведи».