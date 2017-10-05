В Казани алкоголики соседствуют с детским садом, а закон на их стороне?

ProKazan.ru разбирался, почему питейные заведения находятся рядом с детскими учреждениями

В 10-м микрорайоне, по адресу Юлиуса Фучика, 42А расположен круглосуточный бар. Злачное место наводит ужас на местных жителей, но страшнее всего, что располагается он бок о бок с детским садом.

Место настолько злачное, что местные жители даже не решаются подходить к нему близко. Шутка это или нет, но на карте заведение имеет романтическое название “Алые паруса”.

- День и ночь здесь постоянно алкоголики, бомжи, - перечисляет ужасы местная жительница Мария. - Напиваются, дерутся, лежат, тут иногда находят трупы. Постоянно бутылки, стекла, шприцы! Я понимаю, что тут эти алкоголики хотя бы не замерзнут, но ведь не у детского сада! Это видят дети и просто боятся!

Корреспонденты ProKazan.ru заглянули в заведение. Одного взгляда хватило понять, что нам здесь не рады. Двое женщин с опухшими лицами не отрывали от нас взгляда. Четверо мужчин отвлеклись от своей забавы - игрового терминала и тоже начали наблюдать за нами. Еще один мужчина бессознательном состоянии сидел стуле.

- Сколько мы боролись с этим баром, ничего не происходит! Его переименовывают, и он работает себе дальше! Мы боимся проходить тут вечером, неизвестно, что ждать от вечно пьяных людей!

Когда мы обратились за комментарием в Госалкогольную инспекцию, там даже не дослушали вопрос. Об этом месте в ведомстве наслышаны, но признают, что по закону бороться с ним не могут - формально заведение закон не нарушает.

- Расстояние от детского сада или образовательного учреждения до общепита должно быть не менее 40 метров, - прокомментировала заместитель начальника казанского территориального органа Госалкогольной инспекции Наталья Кузягина. - Причем расстояние измеряется не напрямую, а по дорожкам от входа в детский сад до входа в заведение (согласно гугл-картам, расстояние составляет 130 метров - прим. ред). Об этом месте мы наслышаны давно, обращений жителей много, мы выезжали на место вместе с исполкомом. Но лицензия заведению выдана давно и в соответствии с законодательством. Расстояние “от входа до входа” находится в норме. Я лично разговаривала с руководством заведения, убеждала ее о закрытии, но владелец настаивает на том, что нормативы выполняются”.

Кузягина отметила, что по городу это не единственное место с подобной репутацией. С аналогичной проблемой живут на Чапаева 6, Лукина 52 и на Адоратского 42.

- Мое личное мнение: если бы Роспотребнадзор со своей стороны заинтересовался бы, тогда может быть это место бы и не закрыли, но хотя бы привели в порядок, - считате Кузягина. - Но мы по закону отказать им в работе не можем.

В Роспотребнадзоре нам пояснили, что вопрос не в их компетенции и также направили в Госалкогольную инспекцию.