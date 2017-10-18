Минздрав предложил ввести экологический налог на сигареты‍

Минздрав России считает недостаточными темпы роста ставок акцизов на табачные изделия и предлагает ввести на них экологический налог. Об этом сообщают "Известия".

- Установленные темпы роста ставок акцизов, несмотря на поэтапное повышение налога на табачные изделия, не позволили достигнуть установленного целевого ориентира - достижения среднего уровня налогообложения среди стран Европейского региона Всемирной организации здравоохранения, который составляет не менее $2,38 на пачку сигарет, - говорится в проекте Концепции осуществления госполитики противодействия потреблению табака на 2017-2022 годы и дальнейшую перспективу, внесенном Минздравом в правительство.



- В 2017 году в России минимальная ставка акциза на пачку сигарет составляет 42,46 рубля, что препятствует дальнейшему сокращению количества потребителей табачной продукции и связано с недостаточной реализацией потенциала ценовых и налоговых мер предыдущего этапа (2010-2015 годы), - говорится в документе, опубликованном на сайте Минздрава.

Повышение цен на сигареты и другие табачные изделия ведет к сокращению числа граждан, потребляющих табак, и к сокращению количества потребляемого табака теми, кто продолжает его потреблять",- отмечается в документе.

Минздрав указывает, что "меры по увеличению акцизов на табачную продукцию и установлению минимальных розничных цен на указанную продукцию крайне эффективны и выгодны для государства, так как способны не только серьезно повлиять на снижение распространенности потребления табака, тем самым уменьшив затраты на ликвидацию медико-социальных последствий, связанных с потреблением табака, но и увеличить налоговые поступления в бюджет страны".