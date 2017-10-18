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Блоги ProKazan.ru: пакетный тур или самостоятельное путешествие, что все-таки лучше?

Блоги ProKazan.ru: пакетный тур или самостоятельное путешествие, что все-таки лучше?
16+
Фото: Виктория Абдуллина
В этой рубрике мы пишем о том, что нас волнует, и то, что не может быть опубликовано в новостном материале.

Сегодня главная по рубрике «Блоги» - Виктория Абдуллина, корреспондент портала ProKazan.ru

Не так давно я делала подборку недорогих перелетов из Казани и обратно в пределах 10 тысяч рублей. В комментариях к материалу развернись нешуточные баталии между сторонниками пакетных туров и любителями путешествовать «дикарем». Я считаю, что плюсы и минусы есть у каждого из этих видов путешествий. Попробую разобрать их подробнее на примере моих странствий. Так как спор в основном касался денежной составляющей, то я также приведу реальные цены путешествий.

Меня не назвать заядлым путешественником, но в десятке стран я побывала. Причем летала я как турами, так и самостоятельно. Путешествовать я предпочитаю под девизом «интересно и недорого», поэтому в обоих случаях я выбирала самые выгодные по цене варианты.

Путешествия «дикарем»

Европа, 2017. В феврале мы посетили Дюссельдорф, Кёльн, Амстердам, Брюссель. Перелет был из Москвы, стоил 6500 на человека туда-обратно. До Москвы добирались на поезде, а между европейскими городами перемещались на автобусе.

В сумме, недельный евротрип обошелся в 50 000 руб. на двоих без учета стоимости визы. При этом из-за курса евро мы на многом экономили. Три дня мы жили бесплатно у людей, которых нашли с помощью Каучсёрфинга. В остальные дни селились в самых дешевых хостелах. Питались в основном в фастфудом - он здесь дешевле, чем обычная еда в кафе.

+ Свобода перемещений. Мы сами составляли себе маршрут, не зависели от туристической группы, в общем, гуляли там, где хотели.
+ Новые знакомства, которые мы завели благодаря каучсёрфингу.
- Проблемы с ночлегом. Не все жилье мы бронировали заранее, так как меняли планы в во время путешествия. Из-за этого в Амстердаме мы чуть не остались на улице.
- Усталость. Мы много перемещались и в хостелах задерживались, как правило, на одну ночь, поэтому гулять приходилось со всеми вещами в рюкзаке на плечах.
- Холодно. Не секрет, что европейцы очень экономные, поэтому зимой в домах, хостелах и кафе у них не очень тепло.
- Без знания иностранного языка бывает сложно ориентироваться.

Грузия, 2017. По сравнению с путешествием по Европе, Грузия показалась раем. Во-первых, перелет был из Казани, так что не пришлось трястись в поезде, стоил билет 9000 руб. туда-обратно. Во-вторых, Грузия - очень дешевая страна, поэтому можно было не особо экономить на еде и жилье.

На двоих путешествие обошлось в 43 000 руб. Наш десятидневный маршрут выглядел следующим образом: Тбилиси-Казбеги-Тбилиси-Боржоми-Батуми-Тбилиси. Останавливались мы в хостелах, гостевых домах и отелях. Например, в Тбилиси хостел стоил 280 руб. на человека, причем включал вкусный завтрак. В Батуми апартаменты на 23 этаже в видом на море и горы обошлись всего в 1800 руб. в сутки.

+ Недорого. Со скромным бюджетом можно объездить всю Грузию - выйдет намного намного дешевле, чем пакетный тур.
+ Нет языкового барьера.
+ Опять таки свобода перемещений: за одну поездку мы побывали и в городе, и в горах, и на море.
- Нужно искать попутчиков, чтобы путешествие на машине или экскурсии вышли дешевле. С другой стороны, всегда есть бюджетные маршрутки, которые доставят до нужного места, хоть и с меньшим комфортом.
- Страховка. Про нее мы просто не подумали, хотя учитывая довольно опасную манеру вождения на Кавказе, вероятность того, что она могла пригодиться, довольно высока.
- Нет багажа. Дешевые перелеты чаще всего включают только ручную кладь, а так хочется привезти с собой вино и другие сувениры.

Таиланд, 2015. Перелет из Москвы стоил 21 000 руб., включал багаж и долгие пересадки в Бахрейне. В Таиланде мы посетили Паттайю, Бангкок, остров Ко Самет, а также на пару дней заехали в Камбоджу. Останавливались в мини-отелях, они в Азии почему-то дешевле, чем хостелы. Это было самое дорогое мое путешествие - оно обошлось в 1000$ на человека.

+ Насыщенная программа. Мало какой тур включает столько локаций.
+ Легкость перемещений. Таиланд изъезжен туристами вдоль и поперек, поэтому в интернете полно подробных инструкций, как добраться до того или иного места.
- Дороговато. Пакетный тур обошелся бы дешевле, правда он предусматривал только пляжный отдых.
- Поиск жилья. Далеко не все мини-отели есть на букинге и прочих сайтах. Поэтому искать ночлег приходилось уже на месте, перемещаясь с походными рюкзаками от отеля к отелю.


Пакетные туры

Если честно, к услугам турагентств я прибегаю не часто. Мне интереснее путешествовать и изучать города самостоятельно. Однако иногда попадаются такие соблазнительные по цене варианты туров, что невозможно удержаться.

Крым, 2017. Тур в Крым стоил 20 000 руб. на двоих, он включал только еду и проживание. Еще 12 000 было потрачено на проезд до Москвы, трансфер, еду и пару экскурсий. Основное времяпрепровождение - море и пляж.

Турция, Египет, 2004-2006. Пакетным туром я летала по самым популярным туристическим направлениям, причем по системе all inclusive. Это был настоящий «тюлений» отдых, когда лежишь на пляже, у бассейна, в спа и просто расслабляешься. Точных цен туров я уже не приведу, но помню, что они были весьма бюджетными.

+ Можно заплатить за тур и расслабиться. Не нужно волноваться о том, где ночевать и чем питаться.
+ Можно взять большой чемодан и много нарядов. Так как туры обычно включают багаж, трансфер до отеля, а в отеле можно оставить все вещи и не перемещаться с ними по городу.
+ Страховка оформлена
- Горящие туры есть не всегда и далеко не во все страны.
- Случается овербукинг или вам дают не тот номер, который обещали в турагентстве.
- Скучно. Лично мне через пару дней надоедает лежать на пляже.
- За экскурсии нужно доплачивать, то есть стоимость тура повышается.

По моему мнению, недостатки и достоинства есть у каждого вида путешествий. Здесь я собрала те плюсы и минусы, с которыми сама столкнулась в своих путешествиях. Что касается вопроса «какой вид путешествий дешевле?», то однозначного ответа на него нет. Я встречала полноценный туры на Гоа за 15 000 руб. на человека или в Сочи за 5 000 руб., но также и дешевые перелеты по Европе за 10-15 евро, с помощью которых можно составить большой маршрут и увидеть весь старый свет.

На последок оставлю пару полезных ссылок: здесь и здесь можно найти как дешевые билеты на самолет, так и очень горящие туры.

Виктория Абдуллина, 19.10.2017, 09:35
Тэги: Блоги
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