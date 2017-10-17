Президент Татарстана рассказал, о чем он попросил короля Саудовской Аравии

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал, о чем он попросил короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда. Об этом он заявил журналистам в кулуарах международного чемпионата по рабочим специальностям WorldSkills в Абу-Даби.

- Первая просьба - чтобы наши коллеги из Саудовской Аравии принимали активное участие в KazanSummit. Второе - я обратился к королю по поводу проведения заседания стратегической группы «Россия-Исламский мир» в Саудовской Аравии, на что он тоже дал соответствующее поручение, - сказал Минниханов, передает ТАСС.

Напомним, накануне Рустам Минниханов прилетел в Абу Даби, чтобы принять участие в церемонии награждения победителей и закрытия WorldSkills Abu Dhabi 2017. Также к нему присоединится мэр Казани Ильсур Метшин - во время закрытия Чемпионата пройдет церемония передачи флага WorldSkills делегации России, где в Казани в 2019 году пройдут соревнования WorldSkills.