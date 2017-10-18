Наверх
Рукоприкладство завуча кадетской школы в РТ может грозить педагогу уголовным наказанием
17:44, 18.10.201719
Сегодня в Казани ожидается сильный ветер
06:15, сегодня1
Анонимно в Казани: о скидках за штрафы ГИБДД и об интиме с начальником на работе
20:00, 18.10.201732
Муфтий Татарстана призвал пропагандировать татарский язык в социальных сетях
18:53, 18.10.201753
В Городской стоматологии в ноябре акция "Имплантация + протезирование за 35 000 рублей"
Первую очередь мусоросжигательного завода в Казани запустят в 2021 году
18:17, 18.10.201711
Реклама
Новый регламент ГИБДД: в Казани водителям запретят троллить инспекторов и снимать на видео
18:04, 18.10.201728
Президент Татарстана рассказал, о чем он попросил короля Саудовской Аравии
17:53, 18.10.201724
Как навести порядок в рабочем хаосе? Бесплатный семинар для руководителей в Казани
Синоптики предупреждают: в Казани ожидается штормовой ветер
17:22, 18.10.20173
Правительство Татарстана оценило работу учителей на ЕГЭ в 19 рублей за час
17:05, 18.10.201715
Глава Минкомсвязи призвал спецслужбы обратить внимание на Whats App вместо Telegram
16:35, 18.10.201722
В Казани нашли 19-летнего парня, который ушел из дома почти месяц назад
16:27, 18.10.201719
Горизонты человеческого измерения в XXI веке: Великий Шелковый Путь
16:16, 18.10.20172
В Татарстане прохожие на улице нашли девушку в состоянии комы
15:42, 18.10.201711
В Татарстане в этом году школьники на каникулах будут отдыхать на день дольше
15:18, 18.10.20177
ГИБДД: водителям по-прежнему разрешено снимать сотрудников ДПС на видео
15:06, 18.10.201713
В Татарстане двое парней из-за медовухи забили арматурой 94-летних супругов
14:46, 18.10.201720
В Казани открылся новый офис ассоциации «Объединение строительных организаций Татарстана»
14:32, 18.10.20171
Казанский пороховой завод планирует купить автомобиль дороже 3 млн рублей
14:26, 18.10.201719
Когда и красиво, и тепло: стильные луки от казанских модниц
14:15, 18.10.20178
В Челнах "Ока" взорвалась после ДТП с "Ладой": виновный водитель сбежал
14:02, 18.10.20179
Рособрнадзор начал проверять школы Татарстана в связи с обязательным изучением татарского
13:53, 18.10.201775
В Татарстане мужчина убил брата из-за жены, которая встречалась с ними по очереди
13:35, 18.10.201734
Парня, который избил сотрудника ГИБДД на Жилплощадке, посадили на 4,5 года
13:10, 18.10.201722
Завтра в части домов Ново-Савиновского района Казани отключат воду
12:36, 18.10.20172
В Татарстане фирма незаконно из земли выкачивала воду
12:05, 18.10.201710
В Казани двое мужчин смешивали спирт с водой, тоннами продавая под известным брендом
11:47, 18.10.201714
«Ситуацию с «Фоном» и «Свеем» знали давно»: как в Казани купить квартиру и не потерять все
11:42, 18.10.20177
В России будет создана концепция первых 50 «умных» городов
11:31, 18.10.20177
В Казани женщина на «Лексусе» сбила 8-летнюю девочку
11:18, 18.10.201725
В Казани прошел первый полет самолета специального назначения для Минобороны РФ
10:55, 18.10.201724
Афиша 18-23 октября: концерт Пелагеи, гастроли цирк​а и чайные церемонии
10:29, 18.10.20171
Власти Казани потратят 32 млн рублей на новогодние подарки для детей
10:27, 18.10.201711
В Татарстане задержали еще восемь экстремистов из "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"
10:12, 18.10.201731
Леонов: «Казань сумела принять Кубок конфедераций не в ущерб местным жителям»
09:41, 18.10.201727
Правительство утвердило календарь выходных дней в 2018 году
09:20, 18.10.20175
«Открытие Брокер» проведёт в Казани конференцию по экономике и инвестициям
09:17, 18.10.20171
Появилось видео "цементного" ДТП с четырьмя авто у "Тандема"
09:04, 18.10.201714
Круглый стол: Почему казанцы толстеют, вес не уходит, а диеты не работают?
09:00, 18.10.201710
Минниханов улетел в Абу Даби
08:37, 18.10.201727
Денег нет: СМИ сообщили о переносе стройки ВСМ "Москва - Казань"
08:21, 18.10.201745
Сегодня в Казани будет +9 градусов
06:15, 18.10.2017
Певица Нюша после замужества с казанским экс-чиновником рассказала о своей интимной жизни
00:59, 18.10.201723
"Ак Барс" проиграл "Йокериту", который одержал 15-ю победу подряд
21:53, 17.10.20175
Группа CIT, отслеживающая потери в Сирии, перепутала фото погибшего казанца
21:19, 17.10.20179
Вице-премьер России: Татарстан показывает европейский уровень бедности
20:47, 17.10.201745
Анонимно в Казани: издевательства над детьми и родители, которые испортили жизнь сыну
20:00, 17.10.201713
Правозащитник из Казани будет защищать интересы Telegram в суде против ФСБ
18:07, 17.10.20179
В Казани женщинам-мусульманкам посоветовали стать «рабынями» мужей
17:44, 17.10.201761
Минстрой РТ: тепловые сети в Татарстане изношены на 60 процентов
17:26, 17.10.201711
Абонемент в кредит: клиенты казанского фитнес-клуба не могут расторгнуть договор
17:25, 17.10.201717
ГИБДД Казани проверит, как водители уступают дорогу машинам с мигалками
16:59, 17.10.20179
«Такой вот план Б». Что будет с домами казанской «Кубы», построенными в лесопарковой зоне?
16:54, 17.10.201716
В Казани женщина вонзила нож в спину бывшего любовника
16:47, 17.10.201715
Саранский контактный центр Tele2 составил рейтинг обращений клиентов Приволжья
16:46, 17.10.2017
Устный экзамен по русскому языку станет обязательным с 2019 года‍
16:28, 17.10.20179
В Казани почти на месяц ограничат движение возле станции метро «Аметьево»
16:19, 17.10.20174
Массовое ДТП: у "Тандема" грузовик с цементом сбил столб, засыпав четыре авто
16:18, 17.10.201727
Организация CIT, отслеживающая потери в Сирии, сообщила о смерти наемника из Казани
15:48, 17.10.201744
Завтра в Казани воздух прогреется до +9 градусов
15:36, 17.10.2017
Парень троллит знаменитостей прямо на их фото
10:52, 05.10.2017
Что делать в аэропорту, если ты опоздал на свой самолет?
17:16, 26.09.2017
Как бы выглядели диснеевские принцессы в 2017 году
13:05, 22.09.2017
Тот случай, когда жизнь кошки интересней, чем твоя
12:16, 12.09.2017
Люди, которые случайно нашли своих двойников в музее
11:29, 12.09.2017
Фотограф заглянул в заброшенный дом
11:52, 24.07.2017
Какие неожиданности подстерегают путешественников в отелях
11:17, 07.07.2017
Животные, которым абсолютно наплевать
16:52, 07.04.2017
50 причин, почему мужчины живут меньше женщин
17:07, 23.03.2017
Родители делятся самыми жуткими высказываниями своих детей
13:43, 17.03.2017

Сегодня в Казани ожидается сильный ветер

Сегодня в Казани ожидается сильный ветер
16+
Фото: Гидрометцентр РТ

Сегодня, 19 октября, в Казани ожидается облачная погода, днем небольшой дождь. Об этом сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан.

Ветер юго-западный сильный, утром и днем местами порывами до 16-21 м/с. Максимальная температура воздуха днем 7-9 гр.тепла. 

Люция Кашапова, 19.10.2017, 06:15
Тэги: Погода
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу нашего города:

Комментарии

Горожанин19 октября 2017, 06:33
Это хорошо. Воздух поменяется. А то напу..
0
0
Согласны с автором?

Добавить комментарий

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»

Какой из районов Казани лучший?

До окончания голосования осталось:
Московский или КировскийНово-СавиновскийАвиастроительный
Голосов: 319
Голосовать
Голосов: 595
Голосовать
Голосов: 146
Голосовать
СоветскийВахитовскийПриволжский
Голосов: 248
Голосовать
Голосов: 135
Голосовать
Голосов: 527
Голосовать
Учредитель ООО «Проказан». Cвидетельство о регистрации www.ProKazan.ru ЭЛ № ФС77-44757 от 25.04.2011, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Директор: Кривокорытов Антон Викторович. Главный редактор: Потехина Евгения Александровна.
Редакция портала ProKazan.ru 519-45-09
420066, г. Казань, ул. Декабристов, 2
E-mail: news@prokazan.ru
Предложить свою новостьРедакция газеты "Город" +7(843) 519-45-00
Размещение рекламы в газете «Город»
+7(917)694-22-95, UMedia.pro
Отдел службы распространения:
+7 937 285 87 59, dostavka@prokazan.ruРазмещение рекламы на сайте ProKazan.ru
+7 917 879 62 89,
andrey@prokazan.ru
Расценки на размещение рекламы
Технические требования для баннеров Требования для рекламных статей
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.ProKazan.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте ProKazan.ru и его субдоменах.
Материалы, отмеченные знаком , размещены на коммерческой основе (реклама). Возрастная категория сайта 16+
Городской портал Казани — ProKazan.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2016
U-media Рейтинг@Mail.ru