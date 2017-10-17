Правительство Татарстана оценило работу учителей на ЕГЭ в 19 рублей за час

В Татарстане учителям начнут выплачивать компенсацию за работу по подготовке и проведению ЕГЭ. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Документ вступит в силу с 1 января 2018 года. Так, согласно постановлению, за каждый час участия в подготовке и проведении экзамена учителя будут получать 19 рублей 28 копеек.

- Выплаты будут производиться из бюджета республики. Компенсацию педагоги должны получить до 1 декабря, - говорится в документе.

Отметим, ранее отдельная плата за проведение ЕГЭ не выплачивалась.