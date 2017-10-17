Глава Минкомсвязи призвал спецслужбы обратить внимание на Whats App вместо Telegram

Министр связи РФ Николай Никифоров заявил, что проблема с Telegram преувеличена, вопросов больше возникает к другим зарубежным мессенджерам - WhatsApp, Viber, Facebook, Google. Об этом сообщает ТАСС.

- У нас в связи с Роскомнадзором тема Telegram - она все время как-то выделена маркером. Я бы больше, честно говоря, беспокоился на месте таких крупных зарубежных игроков как WhatsApp, Viber, Facebook, Google и так далее - они как-то все время остаются за кадром, а на самом деле к ним у компетентных органов даже больше вопросов, - сказал он.

По словам министра, Telegram "по крайней мере ведет системную работу, вычищает каналы, связанные с запрещенной организацией ИГИЛ". А у зарубежных компаний проблем гораздо больше, и "неизвестно, как идет диалог".

Накануне стало известно, интересы Павла Дурова будет защищать казанский правозащитник Павел Чиков. Дуров заявил, что оспорит в суде наложенный на Telegram штраф в размере 800 тыс. руб. за отказ делиться с ФСБ данными для декодирования сообщений пользователей. Он отметил, что требования ФСБ нереализуемы технически и противоречат ст. 23 Конституции России о тайне переписки.